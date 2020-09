Am Sonntag ist es endlich soweit. Die erste Mannschaft des TuS Eving Lindenhorst trägt ihr erstes Meisterschaftsspiel auf dem neuen Kunstrasen aus. Gegner ist die Zweitvertretung des FC Roj. Am ersten Spieltag brachten die Grün-Weißen nach einem wechselhaften Spiel einen Punkt aus Derne mit nach hause. Zwar ging man mit einer 1:0 Führung aus der 14. Minuten durch Adama Coulibaly in die Halbzeitpause, aber nach zwei Toren in der 47. und 58. Minute für den SuS Derne musste man fast wieder zittern. In der 60. Minute erzielte abermals Adama Coulibaly den Ausgleich zum 2 : 2 Endstand.

Der Gegner des TuS Eving konnte am ersten Spieltag gegen den FC Brambauer den Ball gleich 12 mal im Netz unterbringen, was aber nach einem Spieltag noch nicht viel Aussagekraft hat.

Das Team von Trainer Mohamad Bakthiari hofft auf einen guten Start auf dem neuen Untergrund und möglichst viele Zuschauer.

Die zweite Mannschaft des TuS hat am Sonntag spielfrei in der Meisterschaft und tritt daher an gleicher Stelle in einem Freundschaftsspiel um 13 Uhr gegen SuS Derne III an.