Am 17. Oktober mussten alle drei Herrenmannschaften des TuS Eving in Brambauer antreten. Während der Gegner für die erste und dritte Mannschaft der BV Brambauer war, der im Freibadstadion auf Kunstrasen spielt, musste die Zweitvertretung gegen den TSC Brambauer spielen, der als einer der wenigen Vereine noch auf Asche spielt.

13 Uhr: BV Brambauer IV - TuS Eving-Lindenhorst III 1:4:

Als Tabellendritter wurde Eving seiner Favoritenrolle gerecht und konnte das Spiel klar dominieren. Die Tore erzielten Cengiz (5. und 62. Minute), sowie Kop per Elfmeter in der 27. Minute und Balaban in der 64. Minute. In der 84. Minute gelang Brambauer ein Ehrentreffer. Durch diesen Sieg hat Eving nur 2 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten Scharnhorst.

15 Uhr: BV Brambauer III - TuS Eving-Lindenhorst I 1:0:

Glück- und torlos blieb die erste Mannschaft der Grün-Weißen gegen den BV Brambauer III. In der 19. Minute geriet man in Rückstand, musste dann nach einer roten Karte ab der 29. Minute in Unterzahl weiterspielen und konnte die Partie nicht mehr drehen. Besonders ärgerlich auch noch eine gelb-rote Karte in der Nachspielzeit.

15 Uhr: TSC Brambauer - TuS Eving Lindenhorst II 1:4:

Die Zweitvertretung konnte ebenso wie die dritte Mannschaft einen klaren 4:1 Erfolg einfahren und die Punkte mit nach Eving nehmen. Dabei ging der TSC Brambauer in der 35. Minute 1:0 in Führung und konnte dies bis zur Halbzeitpause halten. Nach Wiederanpfiff lief es besser für Grün-Weiß und in der 47. Minute erzielte Goeke den Ausgleich, ab der 51. Minute musste Brambauer wegen einer roten Karte in Unterzahl weiterspielen und konnte nicht mehr die rechte Gegenwehr aufbringen. In der 59. Minute traf Bosbach für Grün-Weiß, in der 65. und 67. Minute war dann nochmals Goeke erfolgreich.