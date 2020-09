Die Premiere auf dem neuen Kunstrasen an der Probstheidastraße ist dem TuS Eving Lindenhorst voll und ganz geglückt. Die erste Mannschaft besiegte in der Kreisliga B die Zweitvertretung des FC Roj. Dabei machte es der TuS spannend für die Zuschauer, die bei bestem Fußballwetter lange auf die Tore warten mussten, denn die erste Halbzeit verlief komplett torlos.

Es ging nach dem Wiedernpfiff auch erst so weiter. Ganz anders dann die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit, da konnten die Grün-Weißen den Ball gleich drei Mal im Tor des FC Roj II unterbringen. In der 63. Minute fiel das 1 : 0 durch Ali Bazzi, nur 5 Minuten später erhöhte Mohamed Mahmoud in der 68. Minute zum 2 : 0 und kurz vor Ende traf Eugen Anklam in der 88. Minute zum 3 : 0 Endstand.