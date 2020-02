Mehrkämpferin Lilian Tösmann von Teutonia Lanstrop hat sich mit einem Rückstand von nur zwei Punkten auf die Siegerin bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Leverkusen am Sonntag (2.2.) die Silbermedaille im Fünfkampf U20 erkämpft.

Die Nachwuchs-Leichtathletin von Teutonia Lanstrop konnte sich mit einer überragenden Leistung von 4118 Punkten und mehreren persönlichen Bestleistungen mit ihrer Trainerin Elena Persina über den zweiten Platz freuen. Dabei fehlten ihr letzten Endes gerade einmal zwei Punkte auf die als Favoritin in den Wettkampf gestartete Lucie Kienast von der SV Halle.

Mehrere Bestleistungen in verschiedenen Disziplinen

Bereits beim Einstieg über die 60 Meter Hürden startete Lilian Tösmann furios und setzte in persönlicher Bestzeit von 9,01 Sekunden früh ein Ausrufezeichen. Als nächstes folgte der Hochsprung. Dort steigerte die Teutonin ihre persönliche Bestleistung von 1,70 Meter aus den Vorwochen um starke 12 Zentimeter auf sensationelle 1,81 Meter.Bis dahin führte die Nachwuchs-Teutonin sogar das Feld an.

Beim Kugelstoßen kam dann ein kleiner Einbruch. Lag es am Ring? Alle Mädchen blieben erheblich unter ihrer Bestleistung. Lilian Tösmann erzielte hier ein Weite von 11,60 Meter. Beim anschließenden Weitsprung büßte die Athletin der Blau-Weißen leider etwas an Vorsprung ein, denn die Konkurrentin aus Halle steigerte sich in dieser Disziplin auf eine Weite von 6,15 Meter und machte Boden gut. Lilien schaffte indes eine weitere persönliche Bestleistung mit gesprungenen 6,02 Meter.

Entscheidung erst beim abschließenden 800-Meter-Lauf

Der finale Lauf über 800 Meter musste also die Entscheidung im U20-Fünfkampf bringen. Die Nachwuchs-Teutonin aus Lanstrop konnte sich über ihre vierte Bestleistung freuen und erreichte mit 2:27,36 Minuten die Ziellinie. Leider ein Zehntel zu langsam. Und so gewann Lucie Kienast den Titel mit 4118 Punkten vor Lilian mit 4116 Punkten.

Insgesamt stellte Gerhard Niemeyer, der 1. Vorsitzende von Teutonia Lanstrop, fest, war der einhellige Tenor der Beobachter : "Das Mädchen kann noch viel erreichen und ist mit ihren 19 Jahren erst am Anfang.“

Link zu den Ergebnissen im Detail:

https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Resultoverview/2845