Der Fußballverein SG Alemannia Scharnhorst lädt alle fußballbegeisterten Kinder, Jungen wie Mädchen, im Alter zwischen drei und zwölf Jahren zum Probetraining ein.

Dieses findet in diesem Juli jeden Donnerstag in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr auf dem Sportplatz "Am Holzgraben", Friedrich-Hölscher-Str. 280, in Scharnhorst statt. Wer bereits Fußballschuhe und Schienbeinschoner besitzt, kann diese gerne mitbringen.

Wer an den Schnuppertrainingstagen keine Zeit hat und/oder noch Fragen hat, kann sich wenden an Manuela Noetzel, Tel. 015752683325, E-Mail: manuela.noetzel@t-online.de.