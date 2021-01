Die Corona-Pandemie zeigt massive, unser Leben verändernde Auswirkungen und wirkt sich damit auch auf die Aktivitäten des Fördervereins Lindenhorster Kirchturm aus. "Aber es gibt uns noch und wir arbeiten weiter für die Erhaltung des alten Lindenhorster Kirchturms von 1150", teilt der Vereinsvorstand um den 1. Vorsitzenden Gerd Grundmann, seinen Stellvertreter Alfred Kalthoff und dessen Frau Ulrike mit. "Sobald es möglich ist, werden wir natürlich auch wieder öffentliche Veranstaltungen durchführen", kündigen sie an.

Mit großer Freude konnten die Vereinsaktiven 2020 erleben, dass sich Dortmunds früherer Oberbürgermeister Ullrich Sierau sich mit einem "eigenen Film" zum Tag des Offenen Denkmals am 13.9. für die Erhaltung des Lindenhorster Kirchturms an der Alten Ellinghauser Straße eingesetzt hatte. Zudem hat Sierau bei seiner Verabschiedung statt um Blumen und Geschenke um Spenden für den Turm gebeten. "Wir sind ihm für sein jahrelanges Engagement für ,unseren' Turm zu großem Dank verpflichtet", so der Fördervereins-Vorstand.

Man sei sich sicher, dass auch Dortmunds neu gewählter Oberbürgermeister Thomas Westphal die Arbeit des Vereins unterstützen wird. "Der Rat der Stadt Dortmund hat den Ankauf der Fläche beschlossen, auf der die Lindenhorster Kirche mit Turm und Gemeindehaus steht. Dort soll eine Tageseinrichtung für Kinder entstehen", erinnern die Fördervereins-Spitzen.

Das hauptsächliche Vereinsziel, die Restaurierung des Turms, sei aber erst dann erreicht, wenn mit den Restaurierungsarbeiten am Kirchturm begonnen wird.

60.000 Euro für die Restaurierung

Grundmann und die Kalthoffs kündigen an: "Wir werden dann unser Geld, gesammelt durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Veranstaltungen, für die Restaurierungsarbeiten zur Verfügung stellen - bisher insgesamt circa 60.000,00 Euro." Bis dahin bleibe der Verein weiter aktiv und werde sich, sobald dies wieder möglich ist, in der Öffentlichkeit zurückmelden.

 Homepage:

www.lindenhorster-kirchturm.de