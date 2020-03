Zahlreiche Mitglieder konnte der Vorstand des Förderkreis Zechenkultur "Gneisenau" im Vereinsheim von Viktoria Kirchderne zur Jahreshauptversammlung noch im Vorfeld der Corona-Pandemie begrüßen.

Bei dieser Gelegenheit bedankte sich der Vorstand rückblickend bei allen Mitgliedern für mehr als 1000 ehrenamtlich geleistete Stunden im ausgelaufenem Jahr und das große Engagement der freiwilligen Helfer. Ein besonderer Dank ging hierbei an die interne Bauabteilung des Vereins, die durch ihren besonderen Einsatz, die geplanten Vorhaben auch in die Tat umsetzen.

Gleich mehrere Veranstaltungen und Aktivitäten wurden im zurückliegenden Jahr am Standort der ehemaligen Zeche Gneisenau in Derne durchgeführt, wobei die Teilnahme am Tag der offenen Tür sicherlich wieder einen der Höhepunkte bildete. Ebenso die Zehn-Jahr-Feier des Vereins, bei der 16 Mitglieder geehrt worden waren. Der Verein ist gut aufgestellt, so der Vorsitzende Helmut Böcker. Er verwies hierbei auf eine positive Bilanz im zurückliegenden Jahr.

Dirk Pohlert obliegt nun die Schriftführung

Zudem wurden nach der Bekanntgabe der Geschäfts- und Kassenberichte auch Neuwahlen durchgeführt. Nachdem die bisherige 1. Schriftführerin Gudrun Böcker nach elfjähriger Tätigkeit für eine Neuwahl nicht mehr zur Verfügung stand, wurde Dirk Pohlert zum 1. Schriftführer gewählt.

Der Vorstand bedankte sich im Anschluss bei Böcker für ihre geleistete Arbeit, die maßgeblich an der Gründung und Aufbau des Vereins beteiligt war und hierbei vertrauensvolle Vorstandsarbeit geleistet hat.

Als Kassenrevisoren wurden Jürgen Drohm-Gottwald und Bruno Schreurs gewählt.

Der aktuelle Vorstand setzt sich somit wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Helmut Böcker, stellvertretender Vorsitzender Karl-Heinz Frischmuth, 1. Schriftführer Dirk Pohlert, 2. Schriftführer Andreas Leopold, 1. Kassiererin Regina Frischmuth und 2. Kassiererin Barbara Skiendziel. Als Beisitzer amtieren Peter Gischkowski und Peter Müller.

Schachtfest am 22. August

An Veranstaltungen plant der Verein für das laufende Jahr die Teilnahme am Tag des offenen Denkmals am 13. September. Ein Sommerfest unterm Förderturm ist für den 6. Juni angedacht. Ferner ist für den 22. August ein Schachtfest für die Bürger*innen am ehemaligen Standort der Zeche Gneisenau geplant.

Für die Mitglieder steht in diesem Jahr noch eine interessante Tagesexkursion zu Standorten der Industriekultur an. Hierbei sollen sich die Mitglieder einen Eindruck von der Nutzung ehemaliger Industriestandorte für Freizeit und Veranstaltungen verschaffen.(NA)

Infos online: www.bergwerk-gneisenau.de