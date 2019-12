Zur "Offenen Kirche in der Weihnachtszeit" lädt die Lanstroper Kirchengemeinde St. Michael am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, sowie an den beiden folgenden Sonntagen 29. Dezember und 5. Januar jeweils von 15 bis 17 Uhr in die weihnachtlich geschmückte St.-Michael-Kirche, Michaelstr. 2, ein.

Besucher*innen können hier unter anderem im rechten Kirchenschiff vor der Tannen-Kulisse die Weihnachtskrippe mit den bäuerlichen 58 bis 63 cm großen Krippenfiguren aus geschnitztem und verleimten Lindenholz der Künstlerin Ulrike Weidmann aus Menden bestaunen.