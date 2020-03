Ein brennender Unterstand hat am am Mittwochabend (11.3.) einen Flachdach-Brand in der Fuhrmannstraße in Wickede ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache und zur Höhe des Sachschadens.

Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund in den östlichen Ortsteil alarmiert. Ein Anwohner hatte ein Feuer in einem Carport gemeldet. Vor Ort stellten die zuerst eintreffenden Feuerwehrleute fest, dass es in einem an ein Wohnhaus und eine Garage angrenzenden Unterstand brannte und das Feuer bereits Teile des Flachdachs des Gebäudes entzündet hatte.

Unverzüglich gingen die Brandschützer mit einem Trupp unter Atemschutz und einem Strahlrohr auf das Dach des Wohnhauses vor, um das Feuer zu löschen. Da den Flammen von außen zum Teil nicht beizukommen war, wurden Teile der Dachhaut aufgenommen. Für die aufwendige Öffnung des Daches war unter anderem der Einsatz einer Spezialsäge erforderlich, die auf einem Sonderfahrzeug mitgeführt wird. Hierdurch konnten das Feuer und alle restlichen Glutnester effektiv bekämpft werden.

Eingesetzt waren insgesamt 50 Einsatzkräfte des Löschzuges 24 (Asseln) der Freiwilligen Feuerwehr, der Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 6 (Scharnhorst) sowie der Spezialeinheit Bergung von der Feuerwache 1 (Mitte) der städtischen Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes.