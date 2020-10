Im Pastoralen Raum Dortmund-Ost der vier katholischen Kirchengemeinden in Brackel, Neuasseln, Asseln und Wickede wird die wegen des aktuell reduzierten Pastoralteams festgelegte neue Gottesdienstordnung gemäß Ferienordnung über das Herbstferienende hinaus bis zum 22. November verlängert.



Laut Beratung im Pfarrgemeinderat (PGR) hat sich die Ferienordnung in den Sommermonaten zwar bewährt. Doch nun müsse die Gottesdienstordnung gerade für die Vorabendmessen in der dunklen Jahreszeit noch einmal überdacht werden. Es ist deshalb geplant, jetzt im Herbst Gemeindeversammlungen und Gemeindebefragungen anzubieten, um einvernehmliche Lösungen für alle vier Gemeinden zu finden. Ziel bleibt, dass in allen vier Gemeinden ein Gottesdienst am Samstag bzw. Sonntag angeboten wird.

Werktags entfallen folgende Gottesdienste: in St. Clemens (Brackel) dienstags um 9 Uhr, in VGW (Wickede) mittwochs um 9/9.15 Uhr.