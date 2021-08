Zur Ikonen-Ausstellung in der katholischen St.-Clemens-Kirche, Flughafenstr. 50, lädt die Kolpingsfamilie Brackel vom 15. August bis 30. Oktober ein. Öffnungszeiten sind jeweils mittwochs von 10 bis 12 Uhr und freitags von 14 bis 16 Uhr.



Zur Ausstellungeröffnung wird im Rahmen des 11-Uhr-Gottesdienstes am Sonntag (15.8.) ins Gotteshaus an der Flughafenstraße 50 eingeladen. Das Ausfüllen von Formularen aufgrund der derzeitigen Beschränkungen ist nur vermeidbar durch eine Anmeldung bis Freitagmittag (13.8.) auf https://www.kirche-dortmund-ost.de/info/gottesdienste/.

"Ikonen, diese Gegenstände täglichen Lebens und Glaubens, sind in vielen Familien unserer Gemeinden zu finden. Gern stellen wir einige dieser Kunstwerke in unserer St-Clemens-Kirche zur Betrachtung aus", so Kolping-Vorstand Wilhelm Stehling.

Weitere Infos erteilt Doris Hufnagl, Tel.: 0231/7763018.