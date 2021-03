Freude herrscht beim Bücherei-Team auch in der Stadtteilbibliothek Brackel, dass der Krisenstab der Stadt Dortmund zugestimmt hat, die Bibliotheken wieder ab dem 16. März 2021 zu öffnen. "Dies gilt allerdings unter eingeschränkten Bedingungen", so Büchereileiterin Anika Henke.

Terminvereinbarung nur per Telefon erbeten

Ein Besuch der Stadtteilbücherei im Brackeler Kultur- und Bildungszentrum Balou, Oberdorfstr. 23, ist bis auf Weiteres nur mit Termin möglich. "Um einen Termin zu vereinbaren, erreichen Sie uns von Montag bis Freitag unter der Telefonnummer 0231/259690. Wir möchten Sie bitten von Terminanfragen per Mail abzusehen", appelliert Anika Henke.

Zum Schutz vor dem Coronavirus gelten folgende Regelungen für den Publikumsbetrieb in der Bibliothek Brackel:

- Die Rückgabe und Ausleihe von Medien ist wieder möglich, genauso die Verlängerung und das Beantragen von Leseausweisen.

- Nutzer mit einem gültigen Bibliotheksausweis können einen Internet-PC nutzen.

- Auch der Kopierer kann nach Terminvereinbarung genutzt werden.

- Die Besuchszeit ist auf maximal 30 Minuten beschränkt.

- Arbeitsplätze dürfen zurzeit nicht genutzt werden.

- Einzuhalten ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen und eine medizinische Maske zu tragen.

- Es gelten folgende Öffnungszeiten: Di 10-12 Uhr und 13-19 Uhr, Mi 10-12 Uhr und 13-17 Uhr, Do 10-12 Uhr und 13-18 Uhr, Fr 10-12 Uhr und 13-17 Uhr.

Tipp: Daheim im Online-Katalog recherchieren

Nutzer*innen können übrigens auch schon von zu Hause aus im Bücherei-Onlinekatalog unter katalog.dortmund.de nach Medien recherchieren und ihre Wünsche per E-Mail mitteilen. Diese Bücher werden dann für den nächsten Besuch in der Bücherei bereit gelegt.

Für alle Bibliotheksnutzer, die nicht in der Lage sind persönlich in die Bibliothek zu kommen oder aufgrund der aktuellen Situation nicht kommen möchten, gibt es auch die Möglichkeit, den mobilen Bibliotheksdienst in Anspruch zu nehmen. Auch hierfür reicht eine E-Mail an bibliothek.brackel@stadtdo.de.