Am Freitag (24.) um 19.30 Uhr sind in der Asselner Luther-Kirche, Asselner Hellweg 118a, Gitarren- und Harfenmusik sowie Lieder von Reinhard Börner zu hören. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Kirchenmusik der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Asseln wird gebeten.

Börner ist Liedermacher und Gitarrist. Er übersetzt Kirchenlieder, Choräle und Volkslieder in eine moderne musikalische Sprache. In Asseln begleitet ihn seine Ehefrau Marita auf der Harfe zu Melodien aus dem Gemeinschaftsprojekt "Tanz der Schmetterlinge". Reinhard und Marita Börner auf Gitarre und Harfe sind zu erleben. Foto: privat