In der Evangelischen Kirchengemeinde Brackel finden, wie im gesamten Kirchenkreis Dortmund, wegen der gestiegen Corona-Infektionen keine Präsenzgottesdienste und keine gottesdienstlichen Veranstaltungen statt. Dies betrifft in Brackel vor allem die geplante Aktion „Weihnachten to go“ an 24 verschiedenen Orten im Gemeindegebiet und den 18 Uhr-Gottesdienst in der Kirche am Hellweg.

Trotzdem ist es dem Pfarrteam und dem Presbyterium wichtig, an Weihnachten und in den kommenden Wochen präsent zu sein. „Wir sind da, Weihnachten findet statt, anders als geplant, aber es wird Weihnachten“, sagt Pfarrerin Sandra Sternke-Menne.

So hat die Kirchengemeinde kurzfristig umgeplant: Am 24. Dezember ab 14 Uhr und über die Weihnachtstage hängen auf dem Kirchplatz am Hellweg Weihnachtstüten für Groß und Klein zum Mitnehmen für jede Familie und Einzelperson - solange der Vorrat reicht.

Zwischen 14.30 und 17 Uhr bringen die Pfarrerinnen Sandra Sternke-Menne und Astrid Sperlinger-Rachilin - auf Vorbestellung - Weihnachtssegen vor die Haus- oder Wohnungstür für jeweils einen Haushalt. Vorbestellungen werden erbeten bis zum 24. Dezember, 9 Uhr, per E-Mail an s.sternke@gmx.de oder per Whats-App oder Anruf an Tel: 0162/7063459.

Ab 15 Uhr ist der Online-Weihnachtsgottesdienst aus der Brackeler Kirche unter www.ev-kirche-brackel.de abrufbar. Dieser Gottesdienst ist für längere Zeit auf der Homepage eingestellt, sehbar- und erlebbar.

Ein weiteres Angebot an den Weihnachtstagen ist die Offene Kirche für Stille und Gebet. Die Kirche am Hellweg ist weihnachtlich geschmückt und lädt ein zur Ruhe. Es gibt ab und an Musik und es besteht die Möglichkeit eine Kerze anzuzünden. Geöffnet ist die Kirche - für maximal 15 Personen - am 24.12. von 21 bis 24 Uhr, am 25.12. von 10 bis 12 Uhr, am 31.12. von 16 bis 19 Uhr, 3.1.von 10 bis 12 Uhr und 10.1. von 10 bis 12 Uhr.

Nähere und aktuelle Infos online unter www.ev-kirche-brackel.de oder unter Tel. 0231/259016.

Die Evangelische Kirchengemeinde Brackel, das Pfarrteam, das Presbyterium und alle Mitarbeiter*innen wünschen jedenfalls allen gesegnete Weihnachten und Gesundheit für das kommende Jahr.