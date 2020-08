Am Freitag, 21. August, hat Popschlagersänger Markus Nowak in der beliebten Dortmunder Gastronomie Hufeisen an der Rennbahn sein angekündigtes Zusatzkonzert gegeben. Für die Technik sorgte erneut Martin Wippermann (MW MUSIKPROMOTION DORTMUND).

Die Resonanz war erneut sehr groß, beide Konzerte (31.7.und 21.8.) waren in Kürze bis zum letzten Sitzplatz ausverkauft. Das Publikum war von der ersten Minute an begeistert. Das spiegelte auch die von Anfang an grandiose Stimmung und Fröhlichkeit am Freitagabend wieder; auch wenn Corona die Zuschauer auf den Plätzen hielt. Tanzen ist derzeit leider nicht angesagt, auch wenn es bei so manch einem kribbelte…

Markus Nowak präsentierte in seiner sympathischen und souveränen Art seine Hits. Neben seinen bekannten Schlagern gehörten an diesem Abend sogar spanische Liebeslieder zu seinem Repertoire. Aufgrund der Wetterlage konnte der Auftritt diesmal nicht im beliebten Biergarten stattfinden. Die Bühne wurde im Saal der Gastronomie aufgebaut, was aber der Stimmung nicht schadete. Im Gegenteil, es wurde ein wahnsinnig stimmungsvoller und fröhlicher Auftritt.

Auch für die Stiftung Kinderglück wurde wieder gespendet. Insgesamt kam bei beiden Konzerten eine Summe über 2.000€ zusammen, was Markus Nowak, der sich gerne ehrenamtlich engagiert und offizieller Botschafter der Stiftung ist, sehr stolz macht: "Damit können einige Schulranzen für bedürftige Dortmunder Erstklässler angeschafft werden! Ich freue mich riesig über so viel Spendenbereitschaft". Nachdem den Spendern gedankt wurde, ging es im Programm weiter.

Immer wieder schallten Zugabe-Rufe durch den Saal, denen Markus Nowak sehr gerne nachkam. Zum guten Schluss holte der gebürtige Dortmunder seinen Gesangskollegen Jeffrey Goode aus Wales auf die Bühne und sang mit ihm im Duett die Borussia Dortmund Hymne "You'll never Walk alone". Ein würdiges Finale, das mit Standing Ovations der Fans gefeiert wurde. Ein toller, empathischer Abend wird gewiss allen noch lange in Erinnerung bleiben!

Da auch diesmal nicht alle Fans und Interessenten mangels Ausverkauf der limitierten Eintrittskarten die Show sehen konnten, gibt es ein weiteres Zusatzkonzert. Dies findet als Geburtstags-Special des Entertainers am 18. September im Tanzlokal Nina in Bottrop statt. Noch gibt es ein paar Karten im Vorverkauf...

Hier der Link:

https://nina-bottrop.com/?event=markus-nowak-live