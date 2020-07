Während seiner ersten Sprechstunde im Marie-Juchacz-Haus in Asseln hat Reiner Kunkel (im Bild rechts), neu gewähltes Seniorenbeirats-Mitglied der Stadt Dortmund, seinen langjährigen Vorgänger Franz Kannenberg (l.) verabschiedet.

Kannenberg war zehn Jahre lang Mitglied des Seniorenbeirates, davon die letzten fünf Jahre dessen Vorsitzender. Die Sprechstunden des Beirats in Asseln finden ab sofort wieder regelmäßig jeden dritten Donnerstag im Monat von 14 bis 16 Uhr in der Asselner AWO-Begegnungsstätte Marie-Juchaz-Haus, Flegelstr. 42, statt - auf Wunsch auch in anderen Einrichtungen.

PS: Der Stadtbezirk Brackel hat insgesamt drei neu gewählte Seniorenbeirats-Mitglieder. Und zwar: Reinhard Preuß für Wickede (wiedergewählt) sowie neu Reiner Kunkel für Asseln und Neuasseln und Thomas Bürstinghaus, zuständig für Brackel und Wambel.