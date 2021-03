Wegen der Erneuerung einer Weiche im Bereich der Stadtbahn-Haltestelle „Zugstraße“ im Wickeder Westen kommt es am Wochenende 27. und 28. März auf der Linie U43 (Dorstfeld – Wickede) sowie ab Mittwoch, 24., bis Montag, 29. März, für den Individualverkehr zu Einschränkungen im Bereich Asseln und Wickede.



Schienenersatzverkehr auf der Linie U43

Hinsichtlich der Stadtbahn-Linie U43 gilt: Zwischen den Haltestellen „Am Hagedorn“ und der Endhaltestelle in Wickede finden vom 27. bis 28. März keine Fahrten der U43 statt. Fahrgäste können jedoch zwischen den Haltestellen „Asseln Aplerbecker Straße“ und „DO-Wickede S“ auf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen umsteigen. Hierbei werden die Haltestellen der NachtExpress-Linie NE3 bzw. Ersatzhaltestellen in unmittelbarer Nähe der Stadtbahnhaltestellen angefahren, nur die Haltestelle „Wickede Post“ entfällt.

Individualverkehr in Richtung Westen wird umgeleitet

Zwischen dem 24. und 29. März kommt es wegen der Gleisbaustelle zudem zu Einschränkungen für den Individualverkehr. Dieser wird in Richtung Innenstadt (Westen) über den Wickeder Hellweg, Am Thurmacker, Grüningsweg und die Ruckebierstraße bis zur Einmündung der Ruckebierstraße in den Asselner Hellweg umgeleitet. Der Individualverkehr in Richtung Wickede (Osten) kann die Baustelle einspurig passieren.

Die betroffenen Anlieger und Anwohner*innen wurden vorab über die Bauarbeiten informiert.

DSW21 bittet um Verständnis für diese notwendige Maßnahme, für die das Unternehmen rund 173.000 Euro in die Hand nimmt.