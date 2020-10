Die regelmäßige Sprechstunde des Seniorenbeirats-Mitglieds Reiner Kunkel am dritten Donnerstag eines Monats von 14 bis 16 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte Asseln, Marie-Juchacz-Haus (MJH), Flegelstr. 42, fällt am 15. Oktober wegen Urlaubs aus.

Kunkel informiert und berät bei Fragen und Problemen dann wieder am 19. November im MJH.