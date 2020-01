Da waren sie wieder, die strahlenden Gesichter bei den „Karate-Kids“ der Goju-Ryu-Karateabteilung im TV Asseln. 20 Kinder stellten sich den beiden Prüfern, um zu zeigen was sie im letzten Jahr gelernt haben. Zehn Weiß- und zehn Gelbgurte wurden dann von den Prüfern vergeben. Sie waren durchweg zufrieden mit den Leistungen der Kinder. Kinder und Jugendliche ab sechs Jahre trainieren mittwochs von 18.15 bis 19.15 Uhr in der Turnhalle am Petersheck.

www.tvasseln.de