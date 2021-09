Eine künstlerisch-spirituelle Performance mit Musik von Nic Koray plant der Asselner Künstler Leo Lebendig für Samstag, 4. September, um 12 Uhr. Vor seinem Atelier am Hagedorn 58 steht die "Häutung der Dicken Erna CO2" an, eines großen Baumstumpfes. Die Aktion ist Auftakt für den Schöpfungstag der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, der am 5. September stattfindet.