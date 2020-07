Nach 7 Jahren wieder Frauenfußball beim SV Körne 83

„Back to the roots“

Nach hartnäckigem Insistieren einiger ehemaliger Spielerinnen des Vereins ließ sich der 1.Vorsitzende Eddy Hoffmann am Ende überzeugen, dass dem Verein eine Frauenmannschaft nach Jahren der Abstinenz wieder gut zu Gesicht stehen würde.

Gesagt, getan! Mit Elan ging es direkt auf die Suche von Spielerinnen- und natürlich einem Trainer!

Als Trainer der Mannschaft konnte schnell Dennis Taubenheim gewonnen werden, dessen Frau Angela früher für den SV Körne die Fußballschuhe anzog und diese wieder am Winkelriedweg schnüren will.

Dennis blickt neben seiner eigenen Vita als aktiver Spieler auf ein zweijähriges Engagement als Trainer der 2.Wambeler Frauenmannschaft zurück, die er zum Aufstieg führen konnte.

Nach einer längeren Pause, zu der ihn eine Sportverletzung zwang, will er nun versuchen, in Körne eine schlagkräftige Truppe aufzubauen.

Neben seiner Frau Angela und den ehemaligen Körner Spielerinnen Sarah Zwickel, Janina Stiefel, Kerstin Gragen und Katharina Arnold sind Spielerinnen aus unterschiedlichen Vereinen zum Team gestoßen, das zum jetzigen Zeitpunkt 23 Spielerinnen umfasst, doch ist durchaus noch Bedarf an Zugängen vorhanden. Also gilt:

Wer Spaß am Kicken hat, ist beim SV Körne herzlich willkommen

Damit der Kader möglichst breit gefächert ist, werden noch interessierte Mädchen (Mindestalter 16 Jahre) und Spielerinnen gesucht.

Das Training findet jeweils am Dienstag und Freitag in der Zeit von 18:00-19:30 auf dem Kunstrasenplatz an der Hohwartschule, Winkelriedweg, statt.

Der Gesamtverein steht auf wirtschaftlich soliden Beinen und zeichnet sich durch ein sehr angenehmes Klima, ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und Geselligkeit aus.

Nähere Informationen über den Verein können der Homepage des Vereins entnommen werden:

https://sv-koerne83.de/wordpress/

"Wir sind ein tolles neues Team!"

Dieses Zitat aus dem Mund von Katharina Arnold, die mit ihrer Hartnäckigkeit bei der "Wiedergeburt" des Frauenfußballs beim SV Körne den Stein ins Rollen gebracht hat, spiegelt wider, dass sich in relativ kurzer Zeit eine positive Stimmung entwickelt hat, so dass es für Interessierte eine Motivation sein könnte, einmal am Vereinsgelände zu einem "Schnuppertraining" an einem Dienstag oder Freitag ab 18:00Uhr vorbeizuschauen und sich selbst einen Eindruck zu verschaffen.

Ich konnte mich selbst von der lockeren, aber durchaus zielgerichteten Stimmung überzeugen, als ich bei der ersten "ernsthaften" Trainingseinheit zum Platz gefahren bin.

Selbst der 12minütige Cooper-Ausdauertest sowie einsetzender Regen konnte keine der Trainierenden in ihrem Engagement und Spaß bremsen.

Lang, lang ist's her… Der Kreis schließt sich- ein persönlicher Rückblick

Mir persönlich liegt der Mädchen- und Frauenfußball beim SV Körne sehr am Herzen, denn ich habe in den 90er Jahren trotz bzw. entgegen vieler männlicher Skeptiker im Verein zunächst eine Mädchenmannschaft an den Start gebracht, die in der Saison 93/94 erstmals am offiziellen Spielbetrieb teilnahm und die Saison auf Platz 4 beendete.

Es dauerte ein weiteres Jahr, bis eine Frauenmannschaft gemeldet werden konnte, da nicht genügend Mädchen das Eintrittsalter von 16 Jahren für den Seniorenbereich hatten.

Erst der Wechsel von Spielerinnen aus Brackel ermöglichte die Zusammenstellung und Meldung einer Frauenmannschaft, die es im Laufe der Jahre bis in die Bezirksliga schaffte.

Mein Aufgabenbereich wechselte nach einigen Jahren als Trainer der Mädchen in den "operativen" Bereich als Obmann der Frauen.

Leider hatte die das Vereinsleben belebende "weibliche Komponente" des Vereins nach nur 19 Jahren ein Ende und führte 2013 wegen einer zu geringer Zahl an Spielerinnen zur Auflösung derFrauenmannschaft

Doch nun heißt es "AUF EIN NEUES!"

Ich wünsche dem Team um Dennis Taubenheim für den Neustart bzw. Restart alles Gute :)