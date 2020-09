Nach langer Pause und Training unter besonderen Hygiene- und Abstandsregeln hat die neue Tischtennis-Saison endlich begonnen! Der PTSV Dortmund startet in die Saison 2020/21 mit einer Damen-, 5 Herren-, 2 Jungen 18- und einer Jungen 15-Mannschaft. Die erste Herren-Mannschaft spielt dabei in der Bezirksliga, die Damen-Mannschaft in der Kreisliga. Dieses Jahr wird aufgrund der Hygieneregeln ohne Doppel gespielt, dafür werden aber alle Einzel unabhängig vom Spielstand ausgespielt.

Los ging es am vergangenen Samstag für die Damenmannschaft des PTSV mit einem knapp erkämpften Sieg gegen DJK Ewaldi Aplerbeck. Die erste Herrenmannschaft musste sich TuS Westfalia Sölde mit 9:3 geschlagen geben, ebenso die dritte Mannschaft, die mit 9:3 gegen TuWa Bockum-Hövel verlor. Knapper sah es bei der fünften Mannschaft aus, welche sich allerdings auch mit 7:5 gegen TuS Rahm III geschlagen geben musste. Ein Unentschieden gab es beim Spiel der ersten Jungen 18-Mannschaft, welche in der Bezirksklasse startet.

Die vierte Mannschaft startete einen Tag später am vergangenen Sonntag in die Saison mit einem Heimspiel gegen DJK TuS Körne II, welches souverän mit 9:3 gewonnen werden konnte. Die zweite Mannschaft griff erst an diesem Wochenende in das Spielgeschehen ein und musste sich TTC Harpen mit 3:9 geschlagen geben. Spielberichte zu einzelnen Mannschaften finden Sie wie gewohnt auf unserer Facebook-Seite oder unserer Vereins-Website.

Die genauen Mannschaftsaufstellungen des PTSV finden Sie unter:

https://ptsv-dortmund.de/tischtennis/mannschaften/

Alle Spielergebnisse gibt es wie immer bei click-TT zum nachlesen:

https://www.mytischtennis.de/clicktt/WTTV/20-21/verein/112020/Post-und-Telekom-SV-Dortmund/spielplan/