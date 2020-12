Pünktlich zum Jahreswechsel haben die Programmplaner*innen der AWO im Ortsverein Asseln/Husen/Kurl das Veranstaltungsprogramm für das 1. Halbjahr 2021 rund um die Begegnungsstätten in Asseln und Husen fertiggestellt.

Leider kann mit dem Programm coronabedingt nicht schon gleich am 4. Januar – wir ursprünglich geplant – begonnen werden. Die Programmplaner*innen gehen von einem möglichen Start ab 01.03.2021 aus und haben das Programm entsprechend aufgestellt.

Höhepunkte im 1. Halbjahr sollen ein Oster-Nachmittag am 21.0 Märt 2021, die Eröffnung der neu gebauten Begegnungsstätte in Husen im April oder Mai 2021, die Maifeier mit Jubilarehrung am 29. Mai 2021, der traditionelle Zweirad -Oldie-Treff am 20.06.2021 sowie der im letzten Jahr leider ausgefallene 9. Dortmunder AWO-Lauf am 11.04.2021 (allerdings in digitaler Form) sein. Musikveranstaltungen sowie Tagesausflüge werden wieder angeboten, wenn dies möglich ist.

Alle Details zum Halbjahresprogramm findet man im kleinen Programmheftchen (siehe Anlage), welches in den Begegnungsstätten ausliegt oder im Internet unter http://www-awo-asseln.de heruntergeladen werden kann.

Für den AWO-Ortsverein Asseln/Husen/Kurl gilt es in 2021 die Weichen zu stellen, um für die Zukunft gerüstet und den kommenden Herausforderungen gewachsen zu sein. Ein verhältnismäßig großer und sehr engagierter Helferkreis ist aufgebaut. Ihn gilt es zu stabilisieren und punktuell zu verstärken. Damit dies alles gelingt, ist ein engagiertes und fachkompetentes Führungsteam erforderlich, welches als Vorstand für den Gesamtortsverein alle Gruppen und Einrichtungen zielorientiert und zukunftsweisend steuert. In der dringend durchzuführenden Jahreshauptversammlung (hoffentlich) am 16.05.21 soll der seit 2 Jahren gegebene ‚kommissarische‘ Zustand des Vorstandes aufgelöst und wieder ein ‚ordentlicher‘ neuer Vorstand gewählt werden.

Schon jetzt ist der Ortsverein Asseln/Husen/Kurl digital befriedigend aber noch nicht optimal aufgestellt. Zwar konnten die letzten Vorstandssitzungen mit einem Teil der Vorstandsmitglieder in Telefon- und Videokonferenzen durchgeführt werden. Auch sind gut 40 % der Mitglieder per E-Mail oder sogar über WhatsApp erreichbar. Trotzdem sind noch viele arbeits- und kostenintensive sowie zeitraubende „analoge“ Sitzungen oder Tätigkeiten wie der Druck und die Verteilung von Mitgliederinfos, Kurzmeldungen oder Telefonanrufe etc. erforderlich.

hochgeladen von Norbert Roggenbach

Im Zuge einer Digitalisierungsoffensive des AWO-Bezirkes Westliches Westfalen wird sich der Ortsverein Asseln/Husen/Kurl an einem Projekt beteiligen, welches beispielhaft Möglichkeiten aufzeigt und realisiert, um Mitgliedern und interessierten Gästen die Teilhabe an Veranstaltungen und Informationen der AWO auch in Pandemie-Zeiten ermöglicht. Aber auch sonst können über eine ausgebaute Digitalisierung Menschen erreicht werden, die aus den verschiedensten Gründen an Veranstaltungen in den Begegnungsstätten nicht teilnehmen können. Dabei muss auch verdeutlicht werden, dass eine höheres Lebensalter keine unüberwindliche Barriere zur Teilhabe sein muss! Entsprechende Schulungen gehören zum Projektauftrag.