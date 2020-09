Am Samstag, den 19.09.2020, starte der AWO-Ortsverein Asseln/Husen/Kurl zum 31. Mal mit seiner traditionellen AKTIONSWOCHE, die in diesem Jahr vom 19. – 27.09.2020 stattfindet.

Mit in diesem Jahr ursprünglich 32 Einzelveranstaltungen soll die umfangreiche, generationsübergreifende Leistungspalette des Ortsvereins präsentiert werden. Coronabedingt kann die Aktionswoche in diesem Jahr aber leider nur eingeschränkt anbieten. So muss das für den 26.09.20 geplante Oktoberfest leider entfallen! Für alle anderen Veranstaltungen, die in den Begegnungsstätten stattfinden, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

- Mit Boccia wird am Samstag, den 19.09.20, die Aktionswoche eröffnet. Dieser Programmpunkt soll künftig ein regelmäßig neues Angebot im Außenbereich des Asselner Marie-Juchacz-Hauses werden.

- Am Sonntag, den 20.09.2020, findet in einem feierlichen Rahmen die offizielle Übergabe der Begegnungsstätte Husen statt. Ly Hirsch, langjährige Leiterin der Begegnungsstätte, wird verabschiedet und ihre Nachfolgerinnen begrüßt.

Hieran können wegen der Abstandsregeln nur angemeldete oder eingeladene Gäste teilnehmen.

- Neben den Frühstücks- und Mittagstischangeboten in Asseln + Husen sowie einem BINGO im Marie-Juchacz-Haus erwartet die Besucher*innen noch eine Modenschau (Asseln) sowie eine Bilderausstellung (Husen). Zahlreiche sportliche Angebote vom (Nordic-)Walking, Laufen und Radfahren finden sich ebenso im Programm wie gesellige Unterhaltung und die Live-Übertragungen der BVB-Spiele an den Samstagen in der Aktionswoche.

- Die Fibromyalgie - Selbsthilfegruppe trifft sich schon eine Woche früher, also am 18.09.20

- Für den italienischen Abend am Freitag, 25.09.20 in Asseln, sind noch wenige Plätze frei!

- Das Oktoberfest entfällt!



=> Alle Details sowie weiteren Programmpunkte finden Sie im Gesamtprogramm - hier:

Für Ihre Voranmeldung nutzen Sie bitte unsere Rufnummer in Asseln 0231-27574 (Büro Asseln) oder in Husen 01515-5521626 (Weichelt)