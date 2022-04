Am Dienstag, 05. April 2021 war es nach langer, pandemiebedingten Pause wieder soweit:

Die Nachbarschaftshelfer*innen im Stadtbezirk Brackel luden zusammen mit der AWO Vorsitzenden Ursula Bliese Senioren und Seniorinnen aus Wambel und Umgebung zum gemeinsamen Spielen in die AWO Begegnungsstätte am Wambeler Hellweg 7 ein.

Bei Gebäck, Kaffee, Tee oder Kaltgetränke wurde u.a. Mensch ärgere dich nicht, Kartenspiele und Rummy Cup gespielt.

Cafe Spiel mit Spaß ist ein kostenfreies Angebot, insbesondere für alleinstehende Senior*innen. Bei dem beliebten monatlichen Treffen steht neben dem Spielen auch die Zeit für Gespräche untereinander im Mittelpunkt und leistet somit einen wichtigen Beitrag gegen die Vereinsamung im Alter.

Die barrierefrei zugängliche Begegnungsstätte ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadtbahn U43 oder mit dem Bus 422, Haltestelle Juchostraße, erreichbar.

Die Hygienebestimmungen der AWO Körne/Wambel müssen eingehalten werden.

Cafe Spiel mit Spaß in Wambel findet an jedem 1. Dienstag im Monat in der AWO Begegnungsstätte Wambel statt. Gerne dürfen auch eigene Spiele mitgebracht oder Spielwünsche eingebracht werden.

Nähere Informationen oder Rückfragen im Seniorenbüro Brackel, mo-fr. von 10-12 Uhr,

Tel.: 50 29 640