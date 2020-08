Der Brackeler Imker Günter Zellmer wird vom Landesverband Westfälischer und Lippischer Imker mit der höchsten Ehrung ausgezeichnet, die landesweit zu vergeben ist. „Die Goldene Wabe“, eine Urkunde plus Wabe in Gold, wird für besondere Leistungen nur sehr wenigen Imkern zuteil. Nun wurde Zellmer die Auszeichnung durch Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau überreicht.

Günther Zellmer kann auf mehr als 60 Jahre Imkerei zurückblicken und imkert mit seinen 86 Jahren noch heute - zusammen mit seinem Schwiegersohn und seinem Enkel in Brackel. Im Imkerverein Kurl von 1889 ist Günter Zellmer angesehen und seit 1960 ein aktives Mitglied. Als 1. Vorsitzender führte er den Verein über 20 Jahre bis 2002.

Schon als Kind hatte Günter Zellmer Kontakt zu Bienen. Die damaligen Nachbarn in Pommern hielten Bienen und Günter Zellmer war vom süßen Honig begeistert. Die ersten Bienen in Dortmund hat Günter Zellmer vor 60 Jahren von Josef „Jupp“ Reiter bekommen, bei dem die Bienen auch zunächst standen. Mit den Bienen hat Günter Zellmer auch das Rähmchenmaß von Josef „Jupp“ Reiter übernommen. Bis heute imkert Günter Zellmer mit dem „Alten Kurler Maß“, was auch dazu führte, dass er alle Zargen und Rähmchen selber bauen musste, da es dieses Maß so nicht zu kaufen gibt.

Im Laufe der Jahre hatte Günter Zellmer verschiedene Standorte für seine Bienen. Der erste eigene Stand befand sich im Kleingartenverein „In den Westkämpen“. Später hatte Zellmer dann auch Bienenstände in Kurl und im eigenen Garten. Der Stand in Kurl, auf dem ehemaligen Bauernhof Hülsmann, wird inzwischen von seinem Schwiegersohn Martin Quest geführt und der Standort auf dem Bauernhof Schmiemann in Brackel von Zellmers Enkel Stefan Zellmer. Neben den bewirtschafteten Völkern hatte Günter Zellmer in vielen Jahren ein Schauvolk im Garten stehen, um Kindergartengruppen und Schulklassen die Bienen und das Imkern näher zu bringen.

60 Jahre Imkerei prägen den Alltag

Günter Zellmer hat das Vereinsleben des Imkervereins Dortmund-Kurl als langjähriges Vorstandsmitglied mitgestaltet. Zunächst als 2. Vorsitzender und von 1981 bis 2002 als 1. Vorsitzender. In der Zeit als Günter Zellmer 1. Vorsitzender des Imkervereins Dortmund-Kurl war, feierte der Verein sein 100-Jähriges Bestehen; der Feier wohnte auch der damalige Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, Günter Samtlebe, bei. Heute ist Zellmer sowohl das älteste Mitglied, als auch das Mitglied, das am längsten im Imkerverein Dortmund-Kurl ist. Er ist zudem Ehrenvorsitzender des Vereins.