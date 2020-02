Wickeder Narren laden zur „kleinen“ Karnevalsparty: Am Sonntag, 9. Februar, startet die „kleine“ Karnevalsparty der Karnevalsgesellschaft Rot-Gold Wickede mit dem alljährlichen Kinderkarneval.

Kinderprinzenpaar und Zauberer Thomas

Ein Programm mit und um Kinder: Es tanzen die Jugend- und Juniorengruppen der KG Rot-Gold sowie befreundete Vereine. Stargast ist Zauberer Thomas und auch das Kinderprinzenpaar Lucy I. und Connor I. haben ihren Besuch angekündigt. Dazu gibt es Kuchen, Getränke und Kinderschminken.

Der Kinderkarneval findet an gewohnter Stelle in der Aula des Schulzentrums Asseln am Grüningsweg statt. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass bereits um 14 Uhr.

Eintrittskarten sind vor Ort zum Preis von 3,50 Euro pro Person erhältlich.

 Weitere Termine: 22. Februar Prunksitzung und 7. März alljährliches Probetraining.