Der TV Arminius Wickede holte Versäumtes nach und ließ jetzt zwei Jahreshauptversammlungen in einer stattfinden. Neben den obligatorischen Berichten und Aussprachen aus den abgelaufenen Geschäftsjahren wurde der komplette Vorstand neu gewählt.

Helmut Kuckert hatte sich aus nicht mehr zur Wahl des Geschäftsführers zur Verfügung gestellt. Eine*n Nachfolger*in fand die Versammlung nicht. Sowohl Nina Schroer, 1.Vorsitzende, und Charlotte Gangnus, 2.Vorsitzende, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Walpurgis Huth bleibt Seniorenwartin. Als Abteilungsleiterinnen bestätigte die Versammlung die Wahlen der einzelnen Sportarten: Tine Nicola (Basketball), Christiane Rubach (Gesundheitssport) und Laura Scharf (Turnen).

Noch immer fehlen dem TV Arminius neben einer neuen Geschäftsführung auch ein*e Sozialwart*in sowie jemand für den Breitensport. Mitglieder, die an diesen Positionen interessiert sind, können sich mit dem Vorstand in Verbindung setzen per E-Mail an vorstand@tva-do.de.

Viele Mitlieder wurden für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Nachgeholt für 2020: Brigitte Eckhardt, Cornelia Halounek, Karin Fleiger, Sandra Wittler, Ulrike Braucksch-Klas, Horst Bittner und Ute Pläp für 20 Jahre. 40 Jahre dabei sind Matthias Benholz und Thorsten Minz. Stolze 50 Jahre ist Magret Strauch beim TVA.

In diesem Jahr 2021 sind Walpurgis Huth, Dorit Dedl, Wilhelm Theuerkauf und Isabel Nicola seit 50 Jahren dabei. Jubilare für 40 Jahre sind Ursula Wessel, Günter Knebel, Erika Preetz, Gerfried Schuster und Klaus Popma. 25 Jahre dabei ist Andre Pospiech.