Die Dortmunder Volksbank passt die Öffnungszeiten mehrerer Filialen in Dortmunder Stadtteilen an. Zum 1. November 2021 ändern sie sich unter anderem im Osten in Körne, Körner Hellweg 88, Brackel, Brackeler Hellweg 114, und Asseln, Asselner Hellweg 128, ebenso in Scharnhorst, Mackenrothweg 6. Für den Publikumsverkehr öffnen die Filialen dann verkürzt montags bis donnerstags zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr sowie freitags bis 14 Uhr.

In den Nachmittagsstunden stehen die Berater*innen den Mitgliedern sowie Kund*innen nach Terminvereinbarung für individuelle Gespräche zur Verfügung, bei Bedarf auch bis 20 Uhr.

„Mit diesem Schritt orientieren wir uns konsequent am Verhalten unserer Kundinnen und Kunden. Während sie in der Vergangenheit ihre Bankgeschäfte in den Räumen der Bank erledigt haben, geschieht dies heute in der Regel online oder über unsere kostenlose Telefonnummer 0800 4444 454", so Thomas Kirmse, Direktor und Marktbereichsleiter der Dortmunder Volksbank. Stattdessen legten die Menschen immer mehr Wert auf qualifizierte Beratungsgespräche.

Trotz der Änderungen haben Kund*innen der Volksbank auch zukünftig während der bisherigen Geschäftszeiten – und nach Vereinbarung – Zugang zu ihren Schließfächern. Spontane Beratungsgespräche können ebenfalls am Vormittag stattfinden.