Im Zuge der Expansion der operativen Fächer am Knappschaftskrankenhaus Dortmund in Dortmund wurde jetzt ein weiterer Operationssaal geschaffen. Damit stehen in Brackel jetzt acht OP-Säle plus ein weiterer Operationssaal für die Gynäkologie und Geburtshilfe zur Verfügung.

Rund 650.000 Euro wurden in die Erweiterung der chirurgischen Kapazitäten investiert. Der neue Saal weist auf einer Fläche von 50 Quadratmetern eine hochmoderne technische Ausstattung auf.

Entsprechender Bedarf entstand unter anderem durch die in den letzten Jahren am "Knappi" Dortmund neu etablierte Klinik für Plastische Chirurgie und die neue Klinik für Gefäßchirurgie. Beide runden auch Zentrumsentwicklungen in der Krebsmedizin und der Gefäßmedizin am Standort ab.

Mit der Expansion verbunden ist auch eine weitere Stärkung des Mitarbeiterteams der OP- und Anästhesiepflege. Hier bietet das Klinikum Westfalen Weiterbildungsmöglichkeiten für Pflegekräfte und bietet OP- und Anästhesiekräften neue berufliche Perspektiven.