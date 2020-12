Weihnachtliche Stimmung in der Adventszeit zu verbreiten und den Vivawest-Mieter*innen eine Freude zu machen, ist der Wohnungsgesellschaft in diesem Jahr ganz besonders wichtig.



So machte die Vivawest-Weihnachtstour mit großem Gewinnspiel jetzt noch vor dem Lockdown auch Halt im Brackeler Quartier an der Oesterstraße – mit adventlichen Grüßen, einem riesigen Tannenbaum und dem ein oder anderen Weihnachtslied, das gerne mit Abstand vom Balkon oder Fenster mitgesungen werden durfte. Für die kleinsten Mieter gab es zudem noch eine kleine Weihnachtsüberraschung.

„In diesem Jahr konnten aufgrund der Corona-Pandemie viele geplante Aktionen wie Nachbarschaftsfeste und Ferienfreizeiten leider nicht stattfinden. Deshalb haben wir uns etwas Neues überlegt, um unseren Mietern unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln einen stimmungsvollen Jahresausklang zu bereiten“, sagte Vivawest-Mitarbeiter Christopher Herbrich vom Fachbereich Quartiersentwicklung.

Die Gewinner des Foto-Gewinnspiels werden übrigens schriftlich benachrichtigt.