Mit dem gelben Bienenfutterautomaten in der Tannenstraße in Dortmund-Hombruch wurde im Herbst 2019 der Startschuss für ein inzwischen bundesweites Projekt mit über 150 Standorten gesetzt. In umgebauten ehemaligen Kaugummiautomaten werden in Frühjahr & Sommer spezielle Samenmischungen ausgegeben und für den Herbst erfolgt die Umstellung auf Krokus-Knollen. Auch in Hombruch können sich kleine und großen Bienenfreund*innen nun für 50 Cent Wildkrokusse aus dem Automaten ziehen.

Warum sind Frühblüher wichtig?

Frühblüher wie der Krokus dienen im zeitigen Frühjahr vor allem Wildbienen wie der Hummel und anderen Insekten als erste wichtige Nahrungsquelle. Gerade Frühlings-Krokusse beinhalten viel Nektar und obwohl sie bei uns nicht überall ursprünglich zu finden waren, haben sie den Status ‚einheimisch‘ erhalten.

Krokusse zu pflanzen ist dabei sehr einfach, da keinerlei besondere Pflege benötigt wird. Als besonders bienenfreundlich hat sich dabei ein bunter Mix von frühblühenden Wildkrokussen bewährt.

Welche Frühblüher gibt es noch?

Wildkrokusse des Frühlings, im Handel oft unter der Bezeichnung botanische Krokusse bekannt, lassen sich in einem Beet gut mit anderen Frühblühern wie Kegelblume (Puschkinia Libanotica), Blausternchen (Scilla Siberica), Sternhyazinthe (Chionodoxa forbesii) und Traubenhyazinthe (Muscari armeniacum) kombinieren und schaffen so ein breites Nahrungsangebot.

Krokusse in den Rasen setzen?

Als schöne Augenweide wirkt ein bunter Krokus-Teppich unter Laubbäumen oder Sträuchern. Die Knollen der botanischen Krokusse können auch einfach in den Rasen gesetzt werden. Hierfür eignen sich bienenfreundliche Wildkrokusse. Großblütige Züchtungen sind meist nur was für Beete und oft nix für Bienen.

Grundsätzlich die Knollen in Gruppen setzen, damit diese genügend Farbwirkung und somit Anziehungskraft für die Bienen und Insekten erzielen können. Wildkrokusse haben den großen Vorteil, dass sie vermehrungsfreudig sind. So entsteht mit den Jahren ein phantastischer Krokusteppich im Frühjahr.

Auch nach der Blüte vorsichtig mit dem Rasenmäher umgehen, denn solange das Laub der Frühblüher noch grün ist, ist die Vermehrung noch nicht abgeschlossen.