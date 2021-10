Der Rat der Stadt Dortmund hat am 23.09.2021 zu der von der Verwaltung vorgeschlagenen Fortschreibung des Stadtbahnentwicklungskonzepts beschlossen, dass zunächst alle Vorschläge aus der Politik von einem Gutachter geprüft und bewertetet und dann anschließend dem Rat zur Entscheidung vorgelegt werden.

„Mit der Entscheidung für eine gutachterlichen Bewertung der Vorschläge ist ein guter Weg gefunden worden, damit die notwendige Weiterentwicklung unserer Stadtbahn erfolgen kann“, erklärt die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, Gudrun Heidkamp.

Das derzeit gültige Stadtbahnentwicklungskonzept war 2008 beschlossen worden und ein Großteil der darin beschriebenen Maßnahmen konnte umgesetzt bzw. angegangen werden. Jedoch sind bis heute noch einige Maßnahmen offen. Mit der Fortschreibung des Stadtbahnentwicklungskonzepts sollen zum einen die noch offenen Maßnahmen auf ihre Aktualität überprüft, aber zum anderen auch weitere Maßnahmen entwickelt werden. Hierfür hatte es einen bunten Strauß an Vorschlägen aus den Bezirksvertretungen und den Ratsfraktionen gegeben.

„Als SPD-Fraktion hatten wir insbesondere den von der DSW21 gewünschten neuen U-Bahntunnel für die östliche Innenstadt ins Spiel gebracht, der das bestehende und in Teilen komplett ausgelastete Tunnelsystem im Innenstadtbereich entlasten könnte“, erklärt Gudrun Heidkamp, die weiter ausführt: „Bei den eingereichten Vorschlägen waren eine Menge gute Ideen dabei. Mit Verwunderung haben wir allerdings die von der CDU-Fraktion angestrebte Streichung der Stadtbahnverlängerung bis zur Overgünne, der Stadtbahnverlängerung Hacheney und der Stadtbahn nach Kirchlinde aus dem Stadtbahnentwicklungskonzept zur Kenntnis genommen. Am Ende wird der Gutachter nun aber auch diese Vorschläge bewerten. Alle drei Maßnahmen wollen wir als SPD-Fraktion weiter geprüft wissen, um das Stadtbahnangebot auszuweiten und den ÖPNV in Dortmund zu verbessern“.