Neue Kurse für Eltern und Kinder

Zu den „Kreativmäusen“ lädt das Ev. Bildungswerk Eltern oder Großeltern mit ihren (Enkel-) Kindern ab Freitag, den 11.01.2022 von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr ins Ev. Gemeindehaus, Kattenkuhle 19 in Benninghofen ein.

In der kreativen und bunten Spielgruppe wird gesungen und gespielt, gemalt und gebastelt, gematscht und gelacht. Der Saal bietet auch ausreichend Platz für Bewegungsangebote. Und natürlich besteht die Möglichkeit zum Austausch über den Alltag mit den Kindern.

Die Kinder sollten im Alter von 8 Monaten bis zu 2 Jahren sein. Die Gebühr für 9 Treffen beträgt 51,50 €.

Auch bei den „Mini-Flitzern“, die am Donnerstag, 10.02.22 um 10:45 Uhr in Benninghofen starten, gibt es noch freie Plätze

Laufen, springen, krabbeln, kriechen - Bewegung macht allen Kindern Spaß und steht in dieser Gruppe im Mittelpunkt. Gemeinsam mit ihrer erwachsenen Bezugsperson können die Kinder (Alter: 8 Monate - 2 Jahre) ihre motorischen Fähigkeiten erproben. Außerdem wird gebastelt, gespielt und viel gelacht.

Die Gebühr für 9 Treffen und ein Elterntreffen beträgt 60,50 €.

Die Treffen finden mit einem Schutzkonzept und unter Anwendung der 3G-Regel statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Ev. Bildungswerk, Familienbildung

www.bwdo.de

0231 22962-404

familienbildung@ekkdo.de.