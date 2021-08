Wie bekomme ich den Impfpass auf mein Smartphone? Endlich brauche ich keine Nachverfolgungszettel mehr auszufüllen – das erledigt jetzt die Luca-App für mich.

Das sind Themen in den Handy-Sprechstunden, an 4 verschiedenen Standorten im Stadtbezirk Hombruch.



Im Rahmen der neuen Quartierskonferenz, die vom Seniorenbüro Hombruch initiiert wurde, haben vier Akteure eine erste Gemeinschaftsaktion gestartet. Digitale Teilhabe ist bei allen Quartiersprojekten ein Thema. Besonders ältere Menschen benötigen intensivere Unterstützung, um sich diese neue Technik zu erschließen. Egal wieviel oder wie wenige Erfahrungen Menschen mit dem Smartphone haben, in diesen Sprechstunden sind Sie richtig.

Mittwoch, 11.08.2021 von 10.00 – 12.00 Uhr, Nachbarschaftstreff Menglinghausen,Am Sturmwald 16, 44227 Dortmund, Anmeldung bei Ulrike Klotz Tel.: 0178 6617503 oder E-Mail: klotz@diakoniedortmund.de

Donnerstag, 12.08.2021 von 15.00 – 17.00 Uhr im Café Minna-Sattler-Seniorenzentrum(in Kooperation mit dem AWO Unterbezirk Dortmund, Projekt „Digitale Welten ermöglichen“)Anmeldung bei Rebecca Lausen, Tel.: 0231/7936-201 oder E-mail: QTM-Do-Bruenninghs-MSZ@awo-ww.de

Donnerstag, 19.08.2021 von 15.00 – 17.00 Uhr in der AWO Begegnungsstätte Tetschener Straße2 (in Kooperation mit dem AWO Unterbezirk Dortmund, Projekt „Digitale Welten ermöglichen“) Anmeldung bei Evelin Büdel Tel.: 0231 9934-217 oder E-mail: e.buedel@awo-dortmund.de

Donnerstag, 26.08.2021 von 10.00 – 12.00 Uhr in der Nachbarschafsagentur LöttringhausenLangeloh 18, 44229 Dortmund, Anmeldung bei Heike Rolfsmeier, Tel.: 0231/47601700, oder E-mail: h.rolfsmeier@diakoniedortmund.de

Außer den aktuellen Themen wird auch auf Fragen und Wünsche eingegangen und auch die Nutzung von WhatsApp, das Verschicken von Fotos etc. geübt. Bei allen Angeboten gilt, die Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Ein Nachweis ist mitzubringen.