Mit Hans Tilkowski hat der Dortmunder Boxsport 20/50 einen guten Freund und Unterstützer seines geliebten Boxsports verloren. Tilkowski starb nach langer Krankheit am letzten Sonntag (5.1.2020) im Alter von 84 Jahren. Vor genau 20 Jahren war er Ehrengast des 70. Prominenten-Stammtischs des DBS 20/50. In Anwesenheit weiterer bekannter Gäste wie des damaligen Sportdezernenten Erich Rüttel, Box-Ex-Europameister Willy Quatuor, US-Opernsänger Prof. Dr. Z.E.Toliver, der Olympiasiegerinnen Ursula Happe und Conny Dietz u.a. erzählte der berühmte Torwart seine sportlichen Höhepunkte. Das umstrittene „Wembley-Tor“ beim WM-Finale in England durfte dabei nicht fehlen. Seinem Verein, Dortmunds BVB 09, den er in vollen Tönen lobte, hatte er vieles zu verdanken. Als Schüler hatte er Kontakt zum Boxsport . Er war stolz, am Nappaleder gerochen zu haben. Das Herz eines Boxers besteht aus Mut, Entschlossen und Kampfeswillen. Diese drei Eigenschaften zeichneten auch die Torwart-Legende Hans Tilkowski aus. Er war bei allen beliebt und immer gern gesehen. Die Boxer werden ihren Freund nicht vergessen.

Ring frei!

Dieter Schumann

1.Vors. des DBS 20/50