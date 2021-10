Am letzten Ferienwochenende lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zu zwei eintrittsfreien Tagen in sein Industriemuseum Zeche Zollern ein.



Am Samstag (23.10.) findet der jährliche Garten- und Erntemarkt statt. Von 10 bis 14 Uhr bieten Privatleute vielfältige Produkte aus dem eigenen Garten an - von Stauden und Pflanzen über frisch geerntetes Obst oder Gemüse bis hin zu verarbeiteten Produkten wie Marmelade oder Honig. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, um 15 Uhr an einer Führung durch den neu angelegten Arbeitergarten teilzunehmen. Im Mittelpunkt stehen Geschichten zur Lebenswelt und Selbstversorgung der Bergarbeiterfamilien. Zusätzlich gibt es Tipps und Tricks zum Anbau von historischen Gartenpflanzen.

Sonntag erwachen die Maschinen



Beim Erlebnistag "Dampf, Druckluft und Strom" am Sonntag (24.10.) von 11 bis 18 Uhr erwacht der Maschinenpark zum Leben. Besucher können eine Runde mit der Grubenbahn drehen, mehr über historische Maschinen erfahren und beim Schau-Schmieden Einblicke in das Handwerk am Feuer erhaschen. Auch die Kinderwerkstatt hat zum Basteln geöffnet.

Am Sonntag endet die Sonderausstellung "Die Zukunft im Blick". Zusätzlich zu der regulären Führung durch die Ausstellung SA um 11.30 Uhr finden SO um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr Führungen statt.