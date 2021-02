Der Heimatverein Oespel-Kley hat einen Info-Flyer für die Bevölkerung in Oespel und Kley erstellt. Mit dieser Info möchte der Verein sich selbst in den beiden Ortsteilen bekannter machen und dadurch auch die Bewohner animieren dem Verein beizutreten oder mit alten Fotos und Dokumenten dem Verein zu helfen die Geschichte von Oespel und Kley zu erforschen.



Maßgeblichen Anteil an dem Layout hatte Vorstandsmitglied Roy Jasper. Finanziert wurde der Flyer mit Spenden von Oespeler und Kleyer Geschäftsleuten sowie von der Bezirksvertretung Lütgendortmund. Zu finden wird die Info-Schrift des Vereins zurzeit allerdings nur in den geöffneten Geschäften sein.

Prominenter Zuwachs



Über zwei prominente Neu-Mitglieder freut sich der Vorsitzende Uwe Paulukat zum neuen Jahr. Architekt Eckehard Gerber und seine Ehefrau Annegrit sowie der ehemalige Flughafenchef Udo Mager, der aus Kley stammt, mit seiner Ehefrau Ulrike sind zum neuen Jahr dem Verein beigetreten und wollen ihn dabei unterstützen, die Geschichte der beiden Ortsteile bekannter zu machen.