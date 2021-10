Gute Nacht Autobahn



Wie so oft, war ich mit meiner kamera Lumix fz1000

In der Umgebung an zwei Abende unterwegs und habe auf den Sonnenuntergang

Gewartet. Aber es war völlig unerwartet , dass er so toll sich darstellte.

Romantik pur in dorstfeld an der dorstfelderallee

Zwei tolle Sonnenuntergänge habe ich vor einpaar Tagen aufgenommen. Für alle, die sie nicht gesehen haben.

Ich Teile die Sonnenuntergänge gerne mit euch.

Weitere tolle momentaufnahmen und Impressionen meiner Fotografie seht ihr hier

Fotografie by nathalie in instagram und bei Facebook