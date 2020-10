Nachdem die Band von Januar 2007 bis Mai 2019 immer am jeweils zweiten Freitag des Monats in der Zeche Bochum vor stets vollem Haus begeisterte und Anfang des Jahres auch aus dem Musiktheater Piano in Dortmund ein ausverkaufter Saal gemeldet wurde, folgte in der ehemaligen Industriehalle und heutigen Warsteiner Music Hall im Dortmunder Stadtteil Hörde ein weiteres Konzert als -Neustart- der "Classic-Night-Band".

Auch dort waren alle Tickets im Vorverkauf bereits schnell vergriffen. Mit reduzierten max. 500 zugelassenen Plätzen, von über 3.500 der normal möglichen Kapazität der Halle, wurde wahrscheinlich ein Zuschauerrekord in dieser Pandemiezeit erreicht.

Erfreulicherweise hielten sich die Besucher auch an die erlassenen Hygienevorschriften.

Die Band präsentierte sich eindrucksvoll in der Location auf dem Phoenix West Gelände.

Den Besuchern wurde ein unterhaltsamer Mix aus Spontanität, höchster musikalischer Qualität und erstklassigem Entertainment geboten. Die Freude und Begeisterung zur Musik schwappte schnell von der Bühne durch Songs wie: SCHATTEN AN DER WAND - THERE MUST BE AN ANGEL - IT`S ALL ABOUT SOUL - DON`T GIVE UP - CALL ME - NUR EIN WORT - COULD YOU BE LOVED um nur einige zu nennen, auf das Publikum über.

Gegen Ende des Gigs waren alle Besucher kaum noch auf ihren Hockern zu halten und quittierten ihre Begeisterung durch lautes Rufen und Pfeifen und mit langanhaltendem Applaus.

Die Besucher erlebten einen tollen Abend im Industriedenkmal der Warsteiner-Music-Hall. Die Show bot viele Überraschungen auf hohem musikalischen Niveau. (siehe Video-Trailer)

Der Versuch eines Neustarts von 20 Jahre "Classic Night Band" in der Warsteiner Music Hall kann als geglückt bezeichnet werden. Das Hygienekonzept überzeugte und bietet sich für weitere Veranstaltungen in dieser Location an.

Torsten Stickert, Hallenchef und Bandleader, bewies mal wieder ein gutes Händchen mit der Besetzung der musikalischen Gäste, die immer das Stamm Line Up der Band ergänzen. Es wurde ein grandioses Ensemble von Musikern zusammengestellt.

(Das Video kann bedingt durch techn. Probleme der Telekom, erst am Abend bzw. am 12.10., eingestellt werden.)