Vom 3. Januar bis 25. Februar feiern die Geier wieder auf Zeche Zollern in Dortmund. Vor 99 Jahren erblickte der große Komiker und Wattenscheider James Bond das Licht der Welt. So verrät es seine offizielle, weitgehend unbekannte Biografie. Grund genug für den "Geierabend", die kommende Session unter das Motto: „Mein Name ist Pott, Ruhrpott!“ zu stellen.

Damit wird auch ein zweites Jubiläum gewürdigt: Der Ruhrpott, genauer: der Regionalverband Ruhr (RVR), wird ebenfalls 100 Jahre alt. Nach dem gerade gescheiterten Regionalplan ist zu fürchten, dass derlei Feiern beim Verband in Essen frühestens 2027 starten werden. Also springen die Alternativkarnevalisten ein und zelebrieren diesen Geburtstag gleich mit.

Die Komiker, Kabarettisten und Musiker bieten aber mehr als die Lösung des neuesten 007-Falles. Während der Mann im Geheimdienst Ihrer Majestät mit der Befreiung Wattenscheids aus den Bochumer Klauen und der Rettung der SG Wattenscheid beschäftigt ist, bieten die Geier auch Lifestyle pur. Wellness-Themen wie Klimakatastrophe, Rassismus und Kramp-Karrenbauers Kriegslust werden zusammengefasst unter der Frage: „Welche Diät muss man machen, um in Zeiten von Klimawandel und rechtem Populismus seine Figur zu behalten?“ Diese Weltthemen wechseln sich ab mit Nonsens, Heimatblödeleien und Musiknummern. Spannend wird auch wieder die Frage, wer zum Pannekopp nominiert wird: die Auszeichnung mit dem schwersten Karnevalsorden der Welt.

Karten sind erhältlich für 39 Euro (ermäßigt 20,90 Euro inkl. VVK-Gebühr) im Theater Fletch Bizzel in Dortmund, bei allen bekannten VVK-Stellen der WAZ/Funke Mediengruppe sowie unter www.geierabend.de. Wer es nicht auf Zeche schafft, kann zu Karneval die schönsten Nummern auf WDR 5 nachhören.

Wir verlosen 5x2 Karten für den "Geierabend" am 5. Februar in Dortmund. Wer dabei sein möchte, ruft bis Sonntag, 12. Januar, 24 Uhr, unsere Hotline 01378/556677 an (50 Cent aus dem Deutschen Festnetz, MIT, Mobilfunkpreise können abweichen) und beantwortet folgende Frage richtig: Wo in Dortmund findet der "Geierabend" statt? Die Gewinner der Aktion werden benachrichtigt, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.