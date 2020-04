Der Stadtanzeiger Dortmund hat dazu aufgerufen, dass uns Kinder (beziehungsweise ihre Eltern) die schönsten kreativen Grußbotschaften an ihre Großeltern und Urgroßeltern schicken: Fotos von ihren selbst gemalten Bildern oder Gebasteltem. Denn um das Coronavirus zu bekämpfen, hilft nur Abstand!

Doch mit unserer Aktion "Kinder, grüßt eure Großeltern!" wollen wir in dieser schwierigen Zeit allen Omas und Opas (hoffentlich) ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Denn Omas und Opas, Uromas und Uropas vermissen ihre Enkel und Urenkel, sollten selbst aber weder zu Hause noch im Seniorenheim besucht werden. Und dieser Zustand wird voraussichtlich noch einige Wochen andauern. Es gibt sogar Experten, die dazu raten, Kinder und Risikogruppen bis in den Herbst hinein zu trennen.

Deshalb hat der Stadtanzeiger Dortmund dazu aufgerufen, uns die kreativsten Botschaften für eure besonders gefährdeten Verwandten im Seniorenalter zu schicken.

Wie es geht? Ganz einfach: Zunächst einmal sollten sich die Kinder kreativ zeigen. Und dann ihre Eltern fragen, ob sie mit einer möglichen Veröffentlichung einverstanden sind. Falls ja, sollten die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten entweder eine E-Mail mit der Text-, Foto- oder Videobotschaft, Namen und Alter der Kinder an redaktion@nordanzeiger-dortmund.de schicken. Möglich ist dies auch als persönliche Nachricht auf unserer Nachrichten- und Bürger-Community Lokalkompass. Dazu einfach hier registrieren: www.lokalkompass.de/register.

Wir veröffentlichen alle Botschaften hier auf www.lokalkompass.de/dortmund und einen Teil in den nächsten Ausgaben des Stadtanzeiger Dortmund.



Tipp: Damit die Fotos der kreativen Arbeiten besonders gut zu Geltung kommen, sollten diese am besten im Querformat an uns gemailt werden!