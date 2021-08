Auf der Position der Halbrechten, der Rückraumspielerin rechts mit der linken Wurfhand, wurde die Es-Bensheimerin und seit 2020 Bietigheimerin Julia "Jule" Maidhof gewählt, und zwar mit 3:1. Für Herbert Müller war die niederländische Nationalspielerin und Weltmeisterin (Kumamoto 2019) Laura van der Heijden das Maß aller Dinge.

Jule Maidhof nach dem Auswärtssieg der Red Ladies (Bietigheim) in der Ballei (Neckarsulm).

Hat sich als Nationalspielerin durchgesetzt und wurde zusammen mit Laura van der Heijden als internationale Klasse im rechten Rückraum qualifiziert...Andre Fuhr, Tessa Bremmer und die Handballwoche votierten für Jule Maidhof als Beste, Herbert Müller sah Laura van der Heijden als beste Halbrechte...

Merkel+Merkel schließen sich der Wahl gerne an, Jule Maidhos Performance in der Vorrunde und ihre Leistungen im NationalTeam waren sehr stark.

Die Halbrechte Laura van der Heijden, 19/20 beste Spielerin auf dieser Position. Jetzt auf Platz 2. Links Lynn Knippenborg (NSU).

Für Merkel+Merkel ist Jule Maidhof auf Grund der grandiosen Vorrunde die Nummer eins. Die Rückrunde ist schwer zu bewerten, weil Jule Maidhof einen Nasenbeinbruch erlitt, der sie aus der Bahn werfen musste. Kämpfte sich dann in der Schlussphase, unter anderem dem Final 4, wieder heran. Wird in der neuen Runde an die Glanzvorstellungen im NationalTeam und in der Meisterschaft und Champions League wieder anknüpfen. Enormer Zug und Drang zum Tor.

Auf den Plätzen mit dem Prädikat der nationalen Klasse folgen auf Platz drei die talentierte Jana Scheib von den Vipern und auf Platz vier die spanische Nationalspielerin Irene Espinola Perez.

Irene Espinola Perez, die spanische Nationalspielerin und excellente Halbrechte der Sport Union Neckarsulm. Untere Reihe dritte von rechts (Nr.21).

Machte mit ihren Schlagwürfen aus dem halbrechten Rückraum oft den Unterschied, die einfachen Tore...ganz schwer zu verteidigen. Platz vier hinter Jana Scheib von den Vipern.

Jana Scheib war letzte Saison übrigens achte und Espinola Perez zehnte. Also deutliche Szeigerungen.Platz füf nimmt Nationalspielerin Maren Weigel ein, die mit jetzt 27 Lenzen am Einstieg in die internationale Klasse arbeiten sollte und muss.

Saskia Fackel, die im Unfrieden von Ketsch schied, sich dann für die Bensheimer Flames entschied, machte oft den Unterschied im Kurpfalz Bärinnnen Team aus und war beim Absteiger die beste Spielerin der Saison.

Für Merkel+Merkel nationale Klasse. Auch für die Redaktion der Handballwoche, für Tessa Bremmer, Andre Fuhr und Herbert Müller.

Erfreulich für die Ketscher Kurpfalz Bärinnen, dass Saskia Fackel, die im Unfrieden mit Trainer Fuladdjusch nach Bensheim zu den FLAMES wechselte, Platz zwölf einnehmen darf. Chapeau sagen Merkel+Merkel. Sie hat sich die Nominierung in der Rückrunde wahrlich verdient.

