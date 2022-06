Herren 50 spielte am Wochenende

Wickede / Asseln – Am Wochenende trat wieder eine Mannschaft des Tennisclub Grüningsweg (TC-G) in der Sommersaison an. Die Herren 50 empfingen am Samstag zu ihrem zweiten Heimspiel den TC Ludwigstal Hattingen. Sie traten wieder in einer veränderten Formation an. An Position eins gewann Georg Mörmel bereits nach 3:0 gegen seinen Gegner, weil dieser das Spiel frühzeitig beenden musste. Bernd Herrmann, an Position zwei, verlor sein Einzel gegen einen starken Gegner mit 1:6, 3:6. An Position drei holte Johann Jordan in einem sehr engen Duell den Sieg. Er kämpfte sich nach einem 5:7 im ersten Satz noch mit 6:3 und 11:9 zurück. Position vier, an der Dirk Paliks spielte, ging mit 1:3 verloren, weil diesmal der Spieler der Heimmannschaft das Spiel abbrechen musste. Eckart Stender machte es spannend. Er verlor den ersten Satz mit 2:6, gewann dann im zweiten Satz mit 7:5 und verlor denn Tie Break knapp mit 8:10. Norbert Sygor an Position sechs verlor ebenfalls mit 2:6, 3:6. Nach den Einzeln stand es insgesamt 2:4. Falls es der TC-G schaffe einen Sieg in allen drei Begegnungen zu erringen, hätte er den Gesamtsieg erreichen können. Eins konnte die Mannschaft des TC-G für sich entscheiden. Dieses gewannen Bernd Herrmann und Georg Mörmel mit 6:2, 6:4. Das zweite Doppel verloren Karsten Woywadt, der für Dirk Paliks einsprang, und Eckart Stender mit 2:6, 1:6. Johann Jordan und Norbert Sygor, verloren die dritte Begegnung mit 5:7, 2:6. Der Endstand betrug somit 3:6.Die Mannschaft lässt sich davon aber nicht entmutigen und trainiert fleißig weiter. Die Saison ist für die Mannschaft allerdings beendet, sie stehen auf dem sechsten Tabellenplatz und steigen somit nach einer Saison wieder in die Kreisliga ab. Aber es gibt immer noch ein nächstes Jahr.Die Herren 70 mussten verletzungsbedingt ihre Saison frühzeitig beenden. Somit steigen auch sie wieder ab. Weitere Informationen auf tc-g.de.