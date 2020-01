Nur einige wenige Tage musste das Neue Jahr ohne Volkslauf auskommen. In Dortmund dauerte diese Zeit bis zum 5. Januar, dann konnten 1.800 Laufbegeisterte beim ausgebuchten Neujahrslauf am Phoenixsee ihre ersten Runden mit einer Startnummer vor der Brust drehen. Mit 16 Teilnehmern ging auch „FunVorRun“ als große Gruppe an den Start und legte insgesamt 165 km zurück.

The same procedure as last year? Yes! Jeder Teilnehmer bestimmte nach Lust und Laune selbst, wieviel Runden á 3,25 km er innerhalb von 90 Minuten um den Phoenixsee laufen wollte. Nach Erreichen des Zeitlimits wurde die Strecke für weitere Runden gesperrt – angefangene Runden konnten noch zu Ende gelaufen werden.

Mit fünf See-Umrundungen = 16,25 km legte ein FunVorRun-Trio aus Michael Brzuska (1:28:15 Std.), Matthias Dix (1:34:32) und Anke Retzlik (1:43:45) die längste Strecke zurück. Im Ziel hatten Heiner Ester und Brigitte Meinshausen vier Runden in den Beinen, gefolgt von Michael Koop, Jola Lorenz, Manuela Müller-Brzuska, Ingrid Ester, Nicole Nunkesser, Marion Kell und Ulrike Bonnet mit jeweils drei Runden und 9,75 km gesamt.

Sandra Roß stieg als junge Mutter mit zwei Runden (6,50 km) ein und Cordula und Michael Kuchnia rundeten das Laufevent von ‚FunVorRun Witten‘ mit einer Runde (3,25 km) ab.