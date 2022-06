U18 Junioren spielen Remi

Wickede / Asseln – Am Samstag, dem 18.06.22, spielte die U18 des Tennisclub Grüningsweg (TC-G) beim TC Oespel – Kley. Es war ihr erstes Auswärts und insgesamt zweites Spiel in dieser Saison. Sie traten in einer unveränderten Formation an. Die Einzel und die Doppel wurden sogenannt ,,Punktgeteilt“ unter den Mannschaften. Hendrik Vöhl und Benedikt Bloehs gewannen ihre Einzel mit 2:6, 1:6 und 3:6, 2:6. Die anderen beiden gingen leider verloren. Daher ein Zwischenstand von 2:2. Das Doppel mit Hendrik Vöhl und Daniel Kolodziej konnte ebenfalls mit 1:6 und 5:7 gewonnen werden. Das zweite ging leider wieder verloren. Dadurch erreichten die Jungen einen Endstand von 3:3 und verabschieden sich in die Sommerpause. Weitere Infos auf tc-g.de.