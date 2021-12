Der Förderverein Borussia Commondale e.V. freut sich über einen 2.000 Euro-Scheck der GRIP GmbH, der pünktlich zu Weihnachten einging. Eine stolze Summe, mit der Muzi Hlatshwayo und sein Team die erfolgreiche Arbeit in Commondale/ Südafrika fortsetzen können.

„Meinen persönlichen und unternehmerischen Erfolg verdanke ich nicht zuletzt auch Menschen, die mich engagiert gefördert haben", sagt Hasan Canti, geschäftsführender Gesellschafter des Dortmunder Spezialisten für Roboterzubehör. „Deshalb unterstütze ich insbesondere ein Projekt wie Borussia Commondale gerne, das benachteiligten Kindern und Jugendliche konkrete Hilfe und Zukunftsperspektiven gibt", schildert Canti seine Beweggründe für die großzügige Spende.

GRIP, Gewinner des Dortmunder Wirtschaftspreises 2017, entwickelt und produziert mit einem 40-köpfigen Team innovative Schnellwechsel- und Verbindungssysteme im Bereich der Robotik für Kunden in aller Welt, z. B. aus dem Automobilbau.

„Im Namen des Vereins und der von Muzi betreuten Menschen in Südafrika bedanke ich mich herzlich bei Hasan Canti für die willkommene Unterstützung," sagt Vorsitzender Rolf-Arnd Marewski. Um die Kinder und Jugendlichen in Commondale bestmöglich gegen Corona zu schützen, habe man über die übliche Förderung hinaus zusätzliche Mittel in die Hand nehmen müssen. Da komme eine solche Spende gerade zur rechten Zeit.