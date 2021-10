In der privaten Initiative „Igelberatung“ setzen sich seit einigen Jahren viele engagierte Menschen für den Schutz des stacheligen Gartenbewohners ein und betreuen verletzte, kranke sowie untergewichtige Tiere und bieten ihnen nach der ersten Notversorgung entweder ein artgerechtes Winterquartier oder wildern sie nach der Genesung mit optimalem Gewicht wieder aus.

Leider gibt es in diesem Jahr besonders viele hilfebedürftige Igel und die vorhandenen Pflegestellen der Initiative stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen bzw. haben diese schon weit überschritten. Deswegen werden in ganz NRW dringend Tierfreundinnen und Tierfreunde gesucht, um Igel über den Winter bei sich aufzunehmen.

Besonders willkommen sind natürlich Menschen, die bereits Vorerfahrungen mit der Pflege und Überwinterung von Igeln haben.

Voraussetzungen für die Pflegeplätze

Grundsätzlich werden tierliebe Menschen gesucht, die auch längerfristig Zeit haben, einen oder mehrere Igel bei sich aufzunehmen. Voraussetzung wäre ein ruhiger, warmer Raum für die Fütterungszeit (in der Regel 8-10 Wochen) in dem ein kleines Gehege (ca. 1qm) aufgestellt werden kann. Pro Igel muss mit einem Zeitaufwand von etwa 15 Minuten am Tag gerechnet werden. Für die Zeit des Winterschlafes sollte dann ein kalter, geschützter Ort zur Verfügung stehen, dies könnte ein Dachboden, Keller, überdachte Terrasse, Balkon, Gartenhaus o.ä. sein.

Unterstützung

Die Mitglieder der Initiative stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, so dass auch beispielsweise eine Urlaubsvertretung organisiert werden kann. Igel sind keine Kuscheltiere, aber es kann vielleicht gerade für Familien interessant und lehrreich sein, sie zu beobachten und zu pflegen. Die kleinen Stacheltiere werden es auf jeden Fall danken!

Kontakt zur Initiative: igelberatung@web.de