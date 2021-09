Folgendes E-Mail hat die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER soeben an Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller gesandt:

"Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Dr. Stephan Keller,

als der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER soeben die Tagesordnung für die nächste Stadtratssitzung übersandt wurde, mussten wir feststellen, dass zu Beginn keine Worte zum Starkregen-, Hochwasser- und Überflutungsereignis am 14./15. Juli 2021 in Düsseldorf und keine Worte des Mitgefühls bzw. des Gedenkens an die Opfer dieses Ereignisses und insbesondere des verstorbenen Düsseldorfers in Vennhausen auf der Tagesordnung stehen.

Deshalb möchten wir Sie ebenso freundlich bitten, wie ernsthaft auffordern, zu Beginn der Ratssitzung am 16. September entsprechende, angemessene Worte zu finden und/oder eine Gedenkminute; vielen Dank.

Torsten Lemmer"

Foto: pixabay