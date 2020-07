Düsseldorf, 7. Juli 2020

"Das Thema COVID 19 bearbeitet die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER seit Januar pragmatisch. Schon in der ersten Anfrage vom 27. Januar 2020 wollten wir von der Verwaltung wissen, ob und wie sie vorbereitet ist“, erklärt Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER und Spitzenkandidatin für TIERSCHUTZ hier! zur nächsten Kommunalwahl am 13. September 2020 in Düsseldorf.

„Die Stadt antwortete, man sei gut vorbereitet und könne das Kommende gut bewältigen. Leider war es anders. OB Geisel und die Stadtspitze mussten angeschoben werden. Immer erst dann, wenn es gar nicht mehr anders ging, reagierten der OB und der Krisenstab auf unsere rund 60 Verbesserungsanträge, die wir von März bis Mai einreichten.

Die Düsseldorfer hören, was gesagt wird, sehen aber noch besser, wie sich der OB verhält. Auf Pressefotos ist seit Monaten immer wieder zu sehen, dass er keine Mund-Nase-Bedeckung trägt und keine Abstände einhält.

Die steigenden Coronazahlen sind auch ein Beleg dafür, dass Polizei und OSD die Corona-Spielregeln zu zögerlich durchsetzen. Es wird Zeit, dass Stadtpolitik und Verwaltung zum Schutz der Menschen handeln, die nicht erkranken wollen und die aufgrund von Vernunft oder/und Vorerkrankungen sich an die AHA-Regeln halten: Abstand halten – Hygenieregeln beachten – Alltagsmaske tragen.“

Foto: pixabay